Nature. La Ville étend son opération "Verdissons Le Havre"

"Verdissons Le Havre", dispositif qui accorde une place plus importante à la nature en ville, est élargi à toutes les rues du Havre. La décision a été validée lundi 11 octobre, lors du conseil municipal. Il s'agit pour les habitants de devenir acteurs de l'amélioration du cadre de vie par le verdissement de l'espace public. La municipalité met à disposition des espaces du domaine public pour leur permettre de rendre plus verte la ville. Il est possible de créer un mini-jardin au pied de son immeuble ou tout simplement planter des fleurs au pied des arbres. Le dispositif, testé dans certains quartiers depuis plusieurs années (centre ancien, Sanvic, Bléville, Tourneville, Sainte-Cécile et Aplemont), est aujourd'hui élargi et simplifié.

Dans le détail :

- la création des jardins de rue est étendue à tous les quartiers.

- le fleurissement des pieds d'arbres devient uniquement déclaratif (plus besoin de soumettre une demande d'autorisation).

- les habitants peuvent soumettre n'importe quel projet en faveur de la nature en ville sur l'espace public (avec un formulaire simplifié et sous réserve qu'il réponde au règlement).