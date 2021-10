Rouen. La fête du ventre reprend ses quartiers les 16 et 17 octobre

Avis aux épicuriens. La fête du ventre et de la gastronomie normande a bien lieu cette année à Rouen, les samedi 16 et dimanche 17 octobre. Plus de 150 producteurs, essentiellement normands, sont attendus sur le même périmètre étendu que lors de l'édition 2019, à savoir : la place du Vieux-Marché, la place de la Pucelle, la rue Rollon, la rue Guillaume-le-Conquérant et la rue Jeanne-d'Arc.

"En juillet, avec les mesures sanitaires floues, on était un peu frileux", concède Patrice Ducellier, le président de Rouen conquérant, l'association organisatrice, surtout après l'annulation de 2020. L'association se décide finalement à la fin de l'été, avec peu de temps pour tout organiser. "On espère redonner un souffle à Rouen, comme ça a été le cas il y a deux ans. C'était un mois après l'accident de Lubrizol…"

Les Hauts-de-France invités

2019 était aussi la première édition avec une région invitée, la Bretagne. Cette fois, ce sont les Hauts-de-France qui sont à l'honneur, avec une douzaine de producteurs installés rue Guillaume-le-Conquérant.

"Il y aura notamment la friterie Chez Momo de Bienvenue chez les Ch'tis", détaille le président, mais aussi des producteurs de fromage et même un producteur de Champagne, l'Aisne accueillant une partie de l'AOC.

Pour le reste du programme, tout ce qui fait le succès de la fête du ventre est à nouveau au rendez-vous : déambulation de fanfares, stand des restaurateurs avec démonstrations sur la place du Vieux-Marché… L'association Les Enfants de Rollon s'installe, place de la Pucelle, pour proposer du maquillage Viking pour les enfants ou encore la fabrication de pain traditionnel et d'un Vikinger (un burger revisité à la sauce normande).

Tout est prévu donc pour les amateurs des arts de la table et des bons produits. Lors de la précédente édition, la fête du ventre avait accueilli entre 120 000 et 150 000 visiteurs sur deux jours, selon les organisateurs.