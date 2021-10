Cherbourg-en-Cotentin. LM Wind Power recrute 200 personnes : un Facebook Live organisé

L'entreprise LM Wind Power, qui fabrique des pales d'éoliennes sur son site de Cherbourg, va travailler avec un deuxième moule de pale d'éolienne de 107 mètres, a annoncé mardi 12 octobre GE Renewable Energy, qui prévoit également d'agrandir le site.

Deux cents nouveaux employés seront recrutés et formés, ce qui portera l'effectif total de l'usine à 800 personnes d'ici 2022. Comme d'habitude, chaque nouvel employé suivra un programme de formation au "centre d'excellence" de l'usine. Pour en parler, l'entreprise organise un Facebook Live lundi 18 octobre et mercredi 20 octobre, à 18 h 30. "Nous vous parlerons d'une opportunité spéciale : des visites de site les 22 et 23 octobre !"