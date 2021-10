Cinéma. D'Alençon à Hollywood dans le nouveau film de Ridley Scott

La Normandie à l'honneur dans le nouveau film de Ridley Scott, à qui l'on doit Gladiator, Alien, Seul sur Mars et tant d'autres succès du box-office.

Dans The Last Duel, qui sort mercredi 13 octobre, Adam Driver joue Jacques Le Gris, ancien écuyer renommé de l'Orne, et Matt Damon Jean de Carrouges, comte d'Alençon. Le film raconte une affaire d'honneur qui secoua la Normandie et le royaume de France au XIVe siècle.

En pleine guerre de Cent ans, en 1386, la femme de Jean de Carrouges, Marguerite de Carrouges, affirme avoir été violée par le protégé du comte d'Alençon, Jacques Le Gris, près de Saint-Pierre-sur-Dives dans le Calvados. Le couple doit donc se battre pour défendre l'honneur bafoué. Le 9 juillet, au palais de justice de Paris, Jean, comte d'Alençon, accuse devant le roi Jacques Le Gris. Le Parlement prend une décision : les adversaires se battront jusqu'à la mort.

Si Jean perd, c'est que Marguerite a menti et sera donc envoyée au bûcher.

Avant-premières à Alençon et Argentan

En 2004, Eric Jager avait romancé l'histoire des Carrouges dans un livre, The Last Duel, dont le film est inspiré. Ridley Scott, le célèbre réalisateur s'attaque à l'histoire de France et de Normandie avec un casting cinq étoiles pour cette fresque médiévale de 2 h 25.

Pour l'occasion, les cinémas de l'Orne Planetciné à Alençon et Normandy à Argentan projettent le film en avant-première mardi 12 octobre, à 20 heures.