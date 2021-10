Voile. Transat Jacques Vabre : 21 skippers normands en lice

Qu'ils participent pour la première fois à la Transat Jacques Vabre ou qu'ils soient expérimentés, les 21 skippers normands engagés ont tous un point commun. Une soif d'apprendre et de découvrir !

Top 10 pour Alexis Loison

Clara Fortin et Martin Louchard, tous deux granvillais, forment le plus jeune équipage. Pour eux, le projet de participer à cette course, dont c'est la 15e édition, s'est véritablement mis en place en juin dernier. "Il a fallu trouver un bateau qui corresponde à nos objectifs et l'achat s'est fait en juillet", souligne Clara, étudiante en alternance en management des projets sportifs. Pour le Dieppois Jean-Edouard Criquioche, c'est un galop d'essai. Et comme il le dit, "je ne suis pas un pro mais un amateur passionné de voile depuis 2006". Il lui aura fallu six mois pour préparer son class 40, Groupe G2C-La Martinique. En duo avec Eric Baray, il se dit prêt à naviguer avec un bateau performant.

Quant à l'équipage 100% manchois Alexis Loison-Nicolas Jossier, les objectifs sont clairement affichés. "Nous visons un top 10 à l'arrivée", projette Alexis.

Les 21 skippeurs hisseront les voiles au départ du Havre le dimanche 7 novembre.

La liste des Normands engagés :

Fabien Delahaye - MACSF

Louis Duc - Kostum / Lantana Paysage

Charlie Dalin - Apivia

Jörg Riechers - #TheMountainMan

Cédric Château - SEAFRIGO - SOGESTRAN

Jérémie Mion - SEAFRIGO - SOGESTRAN

Pierre-Louis Attwell - Vogue avec un Crohn

Maxime Bensa - Vogue avec un Crohn

Nicolas Jossier - La Manche #EvidenceNautique

Alexis Loison - La Manche #EvidenceNautique

Thimoté Polet - Entraide Marine

Nicolas Lemarchand - Entraide Marine

Calliste Antoine - Croatia Full Of Life

Renaud Courbon -Clown-up

Guillaume Pirouelle - Clown-up

Julia Courtois - Saint James - Biscuiterie de l'Abbaye

Jeanne Courtois - Saint James - Biscuiterie de l'Abbaye

Jean-Edouard Criquioche - Groupe G2C- La Martinique

Pierre Casenave-Pere - LEGALLAIS

Clara Fortin - Randstad-Ausy

Martin Louchart - Randstad-Ausy