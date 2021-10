Calvados. Des kits de communication pour attirer des travailleurs sur le territoire

16 000. C'est le nombre de postes à pourvoir dans les départements de la Manche et du Calvados lors d'un grand job-dating organisé à Paris mardi 12 octobre. Cet événement, à l'initiative des agences d'attractivité du Calvados, de la Manche et de la communauté urbaine Caen-la-Mer, a pour but d'attirer des Franciliens en Normandie. Calvados Attractivité vient d'ailleurs de développer un kit de communication à destination des entreprises pour les aider à embaucher : "C'est une boîte à outils numérique avec des visuels, infographies, modèles d'offres d'emploi, informations détaillées sur les territoires, etc., pour toutes les entreprises du département qui le veulent", explique Aude Baudien, chargée de projet édition à Calvados Attractivité. "Un des principaux freins pour faire venir de nouveaux candidats est la difficulté de se projeter dans un nouveau territoire." Le but de ce kit est donc d'avoir "des arguments lorsque l'on a un candidat intéressant qui a du mal à être mobile". Le kit de communication, disponible sur photo.calvados.fr, est totalement gratuit.