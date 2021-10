Caen. Abus sexuels dans l'église : derrière les chiffres

En octobre 2000, l'abbé René Bissey était condamné à 18 ans de prison par la cour d'assises du Calvados pour viols et atteintes sexuelles sur mineur. Une première en France.

L'affaire avait fait grand bruit dans le Calvados et en France. En octobre 2000, l'abbé René Bissey, 56 ans à l'époque, est condamné à dix-huit ans de prison par la cour d'assises du Calvados, qui le reconnaît coupable de viols et d'atteintes sexuelles sur mineur. Les faits, pour lesquels onze victimes se sont manifestées, se sont déroulés entre 1987 et 1996, au sein des paroisses du Chemin-Vert et de Vaucelles, à Caen. Qu'est devenu le prêtre ? "Je n'ai pas à savoir où il est. Il a été jugé et condamné, c'est tout ce que je sais", indique Amélie Cladière, la procureure de la République de Caen.

Un évêque condamné,

une première en France

"Il a purgé sa peine", évoque lui aussi Alexandre Barbé, directeur de la communication du diocèse de Bayeux-Lisieux. Et de continuer : "Il n'est plus prêtre. Il a été rendu à l'état laïc et vit désormais dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, hors de notre région."

Cette affaire Bissey, c'est aussi celle de Monseigneur Pierre Pican, condamné en juin 2001 à trois mois de prison avec sursis pour non-dénonciation de pédophilie. Une première en France. L'évêque, saisi des agissements du prêtre par son vicaire général (qui avait lui-même recueilli la parole de la mère d'une des victimes), avait en effet choisi le silence. Il est décédé en juillet 2018, à l'âge de 83 ans.