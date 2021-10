Assises de l'Orne. Il poignarde le compagnon de son ex-femme de 14 coups de couteau

Ce lundi 11 octobre, date du début de la troisième session de l'année des assises de l'Orne, l'accusé n'avait pas l'air bien inquiet dans le box du tribunal judiciaire d'Alençon. Pourtant, il est jugé pour deux tentatives de meurtre et menaces de mort.

C'était il y a deux ans, le 17 juillet 2019. Aux alentours de 17 h 30, l'accusé se rend au plan d'eau d'argentan pour jouer à la pétanque. À l'aire de jeux pour enfants, il aperçoit son ex-femme, avec qui il a eu deux enfants. Le prévenu, qui accuse son ex-compagne de ne pas les voir suffisamment, prend dans ses bras sa fille et son fils. Ce dernier se débat et les tensions montent. Le nouveau compagnon de son ex-femme demande alors à l'accusé de partir, mais celui-ci s'énerve. Il sort alors un Opinel de 15 cm et poignarde le nouveau conjoint de 14 coups de couteau avant de s'en prendre à son ex-femme, sur laquelle deux plaies ont été relevées, dont une de 15 cm à la cuisse gauche. Une heure après les faits, l'agresseur était arrêté à son domicile.

Placé en détention provisoire deux jours plus tard, il encourt jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle.

Le verdict sera rendu mercredi 13 octobre.