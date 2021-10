Football. Le FC Rouen prend les tours de Coupe les uns après les autres

Il ne s'est jamais vraiment senti en danger. Pourtant, la qualification du FC Rouen aux dépens de Cléon, lors du quatrième tour de Coupe de France (1-0), démontre bien que chaque match est un piège à déjouer. À l'heure d'aller défier les Caennais de La Maladrerie, une nouvelle formation de Régional 1, les Diables rouges devront tâcher de s'en souvenir.

Sur le papier, les Rouennais, qui évoluent deux divisions au-dessus, partent naturellement dans la peau du favori pour ce cinquième tour. Mais Arnaud Margueritte, l'un des deux entraîneurs du FCR, assure qu'il ne faudra pas faire le déplacement la fleur au fusil : "On l'a bien vu il y a deux ans, quand on a reçu Metz qui est une équipe de Ligue 1. On n'était pas meilleurs que Metz, mais ils nous ont peut-être moins respectés… La Coupe de France, c'est spécial, si on n'est pas à 100 % voire 120 % dans les têtes, on passe à la trappe !"

Revivre le grand frisson

de la Coupe de France

Le souvenir glorieux de cette épopée de 2019-2020, lorsque Rouen s'était offert le scalp de Metz (3-0) avant de tomber les armes à la main contre Angers (4-1) dans un stade Diochon qui renouait avec l'ambiance de ses plus belles années, peut être une motivation supplémentaire. "Les joueurs savent bien que pour avoir un gros, il faut passer sérieusement tous ces petits tours", poursuit Arnaud Margueritte. Précisément, il faudra que les Rouennais se hissent jusqu'au septième tour pour espérer affronter une équipe de Ligue 2 et jusqu'en 32e de finale, le neuvième tour, pour espérer accueillir une nouvelle formation de l'élite à Diochon.

Pour autant, celui qui est arrivé sur le banc du FC Rouen cet été assure qu'avec son binôme, Sarafoulé Mendy, ils ne se fixent aucun objectif précis dans la compétition : "C'est du banal, mais on prend les matchs les uns après les autres. Là, c'est La Maladrerie en Coupe, après on préparera Versailles en championnat… Mais ce qui est sûr, c'est que quand on rentre sur le terrain, c'est pour gagner. Peu importe que ce soit du championnat, de la Coupe ou même un amical !" En lisant entre les lignes, la coupe nationale n'apparaît pas comme une priorité pour le staff rouennais, sans être pour autant une compétition à négliger.

"On va les respecter mais on

va aussi se faire respecter"

Au contraire, la Coupe peut apporter un grain de folie dans un début de saison sérieux mais sans grand coup d'éclat. "Aujourd'hui, le bilan est compliqué à faire, car on a joué sept matchs sur huit à l'extérieur", justifie Arnaud Marguerite, pour qui l'entame est "réussie" avec une septième place au classement de sa poule de National 2 (trois victoires, quatre nuls et deux défaites). Le co-entraîneur du FCR note par exemple, au rayon des réussites, "que l'équipe ne lâche rien. On l'a montré à Chartres où on gagne 2-1 en étant menés ou en relevant la tête pour aller prendre des points après des matchs compliqués. On est satisfaits avec Foul (Sarafoulé Mendy, NDLR) car tout le monde joue le jeu."

Des qualités qui seront nécessaires pour se défaire d'un adversaire qui a déjà passé trois tours depuis la fin du mois d'août, face à Lisieux (R2, 1-1 et 4-3 aux tirs au but), La Glacerie (D2, 4-0) puis Mézidon (R1, 4-0). Avant ce rendez-vous, Arnaud Margueritte met en garde ses troupes, mais aussi son adversaire : "Ça ne sera pas facile, on va les respecter mais on va aussi se faire respecter."