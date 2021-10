Ne soyez pas surpris si vous entendez des détonations et voyez des fumigènes mercredi 13 octobre, au Sémaphore de la Hague, à Auderville. Un exercice militaire y est organisé toute la journée. Des gendarmes venus de la brigade de Beaumont-Hague et du Peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie (PSIG) de Cherbourg ainsi que des fusiliers marins seront présents.