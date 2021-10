Normandie. Un Normand sur deux pratique régulièrement un sport

52 % des Normands de 15 ans ou plus pratiquent une activité sportive au moins une fois par semaine.

C'est le résultat d'une étude menée par l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) paru jeudi 7 octobre. Des chiffres qui reprennent des données remontant à 2019.

Un Normand sur deux fait du sport

On y apprend que la pratique sportive des femmes est moins développée : 55 % contre 72 % pour les hommes. La marche et la course à pied sont les principales activités des Normands, comme pour le reste de la France. Avec 740 000 licences en 2019, soit 22 licences pour 100 habitants, la Normandie se classe au dixième rang des régions françaises pour ce taux de licences.

Entre 2005 et 2019, le nombre de licences a fortement augmenté dans la région (+8 %), alors que la population a augmenté de 2 %. Ce sont l'athlétisme et le handball qui en ont le plus profité (respectivement 40 % et 70 %). La crise sanitaire de 2020 a marqué un coup d'arrêt à cette progression. Le nombre de licenciés aurait chuté de 30 à 40 %. Ce sont évidemment les sports de plein air qui s'en tirent le mieux. Parmi les sports les plus pratiqués en Normandie, on retrouve dans l'ordre : le football (très largement devant), puis le tennis, l'équitation, le judo, le handball, le basketball, la gymnastique, la voile, le golf et l'athlétisme.

La Normandie manque de piscines

Concernant les équipements sportifs, la région est moins bien dotée que les autres régions (au neuvième rang). 17 000 équipements sportifs sont recensés dans notre région, ce qui représente 51 équipements pour 10 000 habitants (53 pour l'ensemble de la France, hors Ile-de-France). La Normandie manque notamment de piscines : 171 m2 de bassins pour 10 000 habitants, contre 208 m2 en France, hors Ile-de-France.

Moins de 1 % des emplois normands

L'Insee s'est également intéressé à l'emploi généré par le sport. Cela représente près de 12 000 emplois en Normandie, soit 0,8 % de l'emploi total dans notre région. Là aussi, la Normandie fait moins bien que les autres régions françaises (huitième rang). Ces emplois sont concentrés autour de quatre grandes agglomérations : la Métropole Rouen Normandie (18 %), la CU Caen la Mer (16 %), Le Havre Seine Métropole (9 %) et la CA du Cotentin (6 %).

Beaucoup de jeunes travaillent dans le domaine du sport (4 salariés sur 10 ont moins de 30 ans) et ces emplois sont souvent précaires (30 % de CDD).