Le Havre. À la Cité numérique, enfants et ados apprennent la robotique

Pour occuper leurs mercredis ou leurs week-ends, certains font du foot ou de la danse. Au Havre, les enfants et adolescents peuvent aussi opter pour... la robotique ! C'est une nouvelle activité lancée mercredi 6 octobre à la nouvelle Cité numérique, située quai Frissard. Les cours sont adaptés aux jeunes âgés de 9 à 14 ans.

Comme un Meccano qui bouge

Ils commencent façon Meccano, comme le détaille Elias, venu participer à une initiation : "D'abord, on construit le robot. Ensuite, on branche la carte Arduino, une sorte de carte-mère, à l'ordinateur. Puis, on code sur différents logiciels de programmation et on exécute le programme." Si le robot bouge, c'est gagné. "On ne fait pas de codage avec des 0 et des 1, l'idée est plutôt de demander au robot d'avancer, de reculer, etc. Petit à petit, le jeune comprend la logique d'envoyer un message technique à une machine", note David Kerdelant, responsable du développement de la Cité numérique.

Des ateliers de robotique à la Cité numérique Impossible de lire le son.

C'est avec le logiciel Scratch, déjà utilisé en cours de technologie dans les collèges, que les premiers ateliers se déroulent. Les jeunes apprennent sans s'en rendre compte, selon Jérémy Vanbaelinghem, conseiller numérique chez W'Ant : "Qu'ils soient en primaire, au collège ou au lycée, ils vont comprendre comment fonctionnent des robots du quotidien comme des ascenseurs, des portes automatiques, en utilisant des capteurs de son, de lumière, de pression, etc. Comment fonctionne le déplacement d'un animal... Cela permet d'apprendre sur le monde qui les entourent."

En plus de la robotique, la Cité numérique du Havre propose aussi aux jeunes de s'initier à l'impression 3D. Plus d'infos sur la page Facebook de la French Tech Le Havre Normandy.