Circolo Italiano : l'Italie sous le soleil de Normandie

La vocation première du Circolo Italiano, association rouennaise créée en 1966, est de venir en aide administrativement et socialement aux ressortissants italiens, qu’ils soient installés récemment ou de longue date en France. “Nous donnons un coup de main pour les papiers, pour la recherche d’un logement”, indique Frédéric Conti, bénévole en charge de la commission culture.

Aujourd’hui, Circolo Italiano compte près de 700 adhérents et se veut aussi “un point de retrouvaille, de ralliement autour de rendez-vous ponctuels” comme des repas ou de soirées apéritives. Chacun peut y venir accompagné, pour retrouver d’autres Italiens et parler la langue du pays. L’association a également pour objectif de promouvoir la culture italienne au travers d’événements tels que la “Semaine du cinéma italien” du 7 au 14 février prochain, à l’Ariel, Mont-Saint-Aignan. Elle organise aussi des sorties-découvertes et autres conférences autour de l’art. Enfin, elle propose aux adultes des cours d’italien, du lundi au samedi.

Pratique. Circolo Italiano, 30 rue des Charettes, Rouen, 02 35 70 64 73, permanences tous les après-midi de 14h à 18h, www.circoloitaliano.fr