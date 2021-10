Octobre rose. 10 kilomètres d'Argentan : les commerçants aussi se mobilisent

Après la course/marche Les ailes de l'Orne à laquelle 4 000 femmes ont participé dimanche 10 octobre au départ du site universitaire d'Alençon-Damigny, Octobre Rose, c'est aussi à Argentan, contre le cancer du sein.

La Fédération des commerçants, artisans et industriels récupère un maximum de dons, qui resteront pour des soins de confort pour les malades sur le bassin d'Argentan. Autre initiative : en lien avec la Bayard-athlétisme qui organisera vendredi 15 octobre les 10 km d'Argentan, il va y avoir une course dans la course, une vague rose dans les rues avec une équipe de commerçants. Un stand avec vente de T-shirts et une borne Selfie seront également installés, au profit de la Ligue contre le cancer.