[Vidéo] Le Havre. Une rame de tram aux couleurs de la Transat Jacques Vabre 2021

Une rame du tramway du Havre arbore les couleurs de la Transat Jacques Vabre 2021 depuis ce jeudi 7 octobre. C'est la reconduction d'un dispositif plébiscité par les Havrais qui avait été inauguré avec la précédente édition et la Coupe du monde féminine de foot.

Elle prend cette année une plus grande dimension. Un soin particulier au design a été apporté et, grande nouveauté, 40 000 titres de transport collectors et des animations dans les dix stations les plus proches du village départ seront proposées aux 45 000 usagers quotidiens du tram. LIA s'engage aussi en proposant des vélos aux skippers qui n'auront jamais été aussi nombreux, puisque cette année, pas moins de 80 bateaux (soit 160 marins) sont attendus, qui seront amarrés sur deux bassins en plus du bassin Paul Vatine aux Docks !

Jérôme Leger (directeur de Transdev), Regis Debons (adjoint au sport de la mairie du Havre) et Pascal Leprettre (vice-président mobilité de Communauté urbaine) devant l'habillage Transat Jacques Vabre 2021. - Jean-Baptiste Bouin

La présentation s'est faite en présence de Jérôme Leger de Transdev/LIA, de Régis Debons, adjoint au sport du Havre, et de Pascal Leprettre, vice-président mobilité de la Communauté urbaine.