Manche. Quatre chevaux impliqués dans des accidents de la route

Il était environ 3 heures, dans la nuit du mercredi 6 au jeudi 7 octobre, quand un automobiliste a percuté deux chevaux qui s'étaient échappés de leur enclos, sur la RD 901 à La Hague. Si le conducteur n'a pas été blessé, les animaux, eux, ont péri dans l'accident. Trois heures plus tard, une autre automobiliste s'est elle aussi retrouvée face à un cheval, mais cette fois-ci, 90 km plus au sud, sur la D 76, à Hauteville-sur-Mer. C'était ensuite au tour du mari de cette dernière, venu l'aider, de trouver sur sa route un autre équidé. Cette fois, les deux chevaux ont été rendus indemnes à leur propriétaire. La gendarmerie a profité de ces incidents pour demander aux propriétaires de chevaux "la simple vérification du bon état des clôtures et des barrières".