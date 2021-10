Cherbourg-en-Cotentin. Jouets, consoles… Risque de pénurie pour Noël

Noël. Certains cadeaux manqueront sûrement à l'appel cette année, sous le sapin de Noël. À cause de la pandémie, les consoles de jeux vidéo et les poupées Corolle notamment tardent à venir, et surtout, en nombre suffisant. Illustration à Micromania et dans le magasin de jouets Ludopol, à Cherbourg.