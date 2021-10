Rouen. L'activité touristique reprend tout en douceur

Le retour à la normale ne se fera pas du jour au lendemain, mais les derniers indicateurs poussent à l'optimisme. C'est, en résumant grossièrement, ce qu'il faut retenir du bilan de la saison dressé le mercredi 6 octobre par l'office du tourisme de Rouen. Le meilleur exemple est la fréquentation globale sur le territoire, qui est en forte hausse par rapport à 2020 et le plus fort de la crise (+40 % cet été), même si elle reste en retrait par rapport à 2019, dernier cru sans Covid rendu exceptionnel par une édition de l'Armada.

Des départements voisins ou de

l'étranger, les touristes reviennent

Dans le détail, Christine de Cintré, présidente de l'office de tourisme, se félicite surtout "du retour des touristes du nord de l'Europe cet été : les Néerlandais, les Allemands et les Belges". Au rang des satisfactions, il y a aussi la part grandissante des touristes en provenance de l'Île-de-France et des Hauts-de-France, qui démontrent un véritable attrait "pour le tourisme vert et l'accès à la nature".

Avec l'amélioration de la situation sanitaire, les bateaux de croisière font aussi leur retour sur les quais de Seine. De bon augure pour toute la filière touristique, puisqu'à leur bord, de nombreux touristes américains ou canadiens dépensent en moyenne quatre fois plus que les autres nationalités (70 € de panier moyen par jour contre 16 €). Pour le moment, le gros manque à gagner facilement identifiable vient des touristes japonais, qui manquent encore à l'appel.

Mois par mois et dans toutes les animations, les données chiffrées montrent bien que les niveaux de 2018 ou de 2019 sont encore loin d'être rattrapés, mais aussi, par rapport à 2020, que l'activité touristique est bel et bien en train de reprendre.