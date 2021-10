Valognes. Le Pôle de santé inauguré : 17 professionnels attendus

Il a ouvert en mai dernier, mais a été officiellement inauguré mardi 5 octobre à Valognes où, selon le maire Jacques Coquelin, 300 à 400 habitants n'auraient pas de médecin traitant. Un Pôle de santé libéral et ambulatoire (PSLA) est désormais ouvert à la patientèle au 42 rue de la Poterie. Pour le moment, un seul médecin généraliste est installé dans ce pôle, mais deux autres arriveront fin 2021-début 2022. "Ce qui va porter à six le nombre de médecins généralistes dans l'ensemble de la ville", explique le maire.

Le maire de Valognes, Jacques Coquelin Impossible de lire le son.

D'autres professionnels de santé sont aussi présents : cinq infirmiers, deux sages-femmes, une orthoptiste, un podologue, une psychologue et deux psychomotriciennes sont réunis sur une surface de près de 1 300 m2. En plus des deux généralistes, une ergothérapeute et une sage-femme échographiste viendront compléter cette équipe. "C'est aussi intéressant de travailler avec d'autres professionnels médicaux et paramédicaux", explique Caroline Carn, sage-femme et présidente de l'association Santé Cœur Cotentin.