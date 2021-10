Musique. Billie Eilish signe la BO de James Bond avec "No Time To Die"

La date de sortie ayant été repoussée plusieurs fois à cause de la pandémie, les fans l'attendent depuis un moment : c'est la sortie de la semaine. Daniel Craig tire sa révérence lors d'une dernière mission dans la peau du célèbre agent secret 007 dans Mourir peut attendre, au cinéma ce mercredi 6 octobre. Le 25e opus sera aussi le plus long James Bond, avec une durée de 2 heures et 43 minutes.

Après Madonna, Paul McCartney, Sam Smith, Adèle, place à Billie Eilish pour ce nouveau générique.

Plus jeune artiste à avoir enregistré une BO de James Bond

Billie Eilish devient la plus jeune artiste à avoir enregistré la bande originale d'un James Bond avec No time to die. Dans un clip en noir et blanc, entre séquences du film et des plans sur la chanteuse, on découvre la voix poignante et touchante de Billie Eilish. Les images sobres rappellent l'ambiance de ce nouvel opus, sombre et mélancolique.

Un hit qui compte aujourd'hui plus de 910 millions de streams dans le monde, dont 4 millions en France. Plus qu'à attendre l'identité du prochain James Bond.