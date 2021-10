En questions. "Une grande saison 2021-2022 festive" pour le théâtre de Caen

Patrick Foll, directeur du théâtre de Caen.

Après deux années tronquées par la

Covid-19, le théâtre va enfin revivre à partir de dimanche 10 octobre…

"On est impatient et ravi de pouvoir accueillir le public en jauge complète. On va proposer plus de 80 spectacles, dont une quarantaine de rendez-vous gratuits. Il a fallu faire des arbitrages. On a été contraint d'abandonner deux tiers de la programmation, mais il y a une saveur particulière de redémarrer la saison avec le spectacle du Bourgeois Gentilhomme, que l'on a reporté quatre fois. C'est un magnifique feu d'artifice pour relancer la saison !"

Un temps fort arrive aussi en novembre…

"Oui, on va créer un nouveau spectacle au théâtre de Caen avec l'ensemble de Sébastien Daucé : Cupid and death. Il s'agit d'un grand divertissement, une sorte de comédie musicale qui tournera ensuite dans toute la France à Paris, Rouen, Rennes, etc. C'est une manière de découvrir l'opéra sous une autre forme, ludique et drôle."

Comment qualifieriez-vous cette saison 2021-2022 ?

"C'est une grande saison festive ! Il y a pléthore de propositions qui s'adresse aux familles. Il y a quelque temps forts : Shazam, un 'grand bazar' de Philippe Decouflé (du 9 au 19 décembre) créé il y a 23 ans que l'on propose en dix dates. Ça sera un moment de fête pour le public. C'est un hommage au cinéma en croisant tous les arts avec une quinzaine d'artistes sur scène.

En janvier 2022, il y a Treemonisha de Scott Joplin, le maître du ragtime, l'ancêtre du jazz. C'est le premier opéra écrit par un compositeur noir aux États-Unis au début du XXe siècle. Elle sera présentée par une troupe sud-africaine."

Le théâtre de Caen va, par ailleurs, bénéficier d'un nouvel ascenseur. Il permettra d'accéder à tous les étages, au premier et au deuxième balcon.