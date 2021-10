Tennis de table (Pro A). Caen bousculé par Jura Morez pour sa première à la Halle Saint Jean-Eudes

Retour aux affaires pour les pongistes caennais, dans leur nouvelle salle de la Halle Saint Jean-Eudes. La saison de Pro A débutait face à un adversaire de taille : Jura Morez, champion de France en 2019. Devant grâce à Wang Yang et Stéphane Ouaiche, ils ont longtemps cru à la victoire, avant de céder lors du dernier match (2-3).

Le match

Opposé au Finlandais Olah, Wang Yang a d'abord eu du mal à contrôler les attaques adverses (8-11), avant d'arriver à le pousser à attaquer avec plus de volume, et égaliser (11-7). Malmené, le Slovaque a tenu bon pour arracher la manche, avec en prime, un peu de réussite. Le filet lui a bien rendu service sur ce coup.

Stéphane Ouaiche a ensuite pris le relais à la table, face à l'Anglais Paul Drinkhall. Dominateur et plus régulier, il a réussi à prendre les devants en fin de première manche (11-9). Il a ensuite su renverser le visiteur, avant de tenir son avance et résister en troisième manche (11-8, 11-9).

Caen se prend les pieds dans le tapis

Après la pause, Antoine Hachard avait l'occasion de conclure la rencontre contre Bojan Tokic. Dans un match ultra-offensif, le Normand a finalement commis plus de fautes, laissant Tokic l'emporter en quatre sets. Wang Yang et Paul Drinkhall sont alors revenus à la table. Dans ce match à suspens, laissant le public savourer quelques points de très haut niveau, c'est finalement le Britannique qui a usé de Wang Yang en cinq sets. La défense du Jurassien a fait mal.

Caen avait alors tout à refaire. Mais il n'y a pas eu match en cette fin de soirée. Face à Benedek Olah, Niagol Stoyanov n'a jamais été en mesure d'espérer offrir la victoire au Caen TTC.

La réaction

Réaction de l'entraîneur du Caen TTC, Xavier Renouvin Impossible de lire le son.

La fiche

Caen - Morez : 2-3. 350 spectateurs.

W.Yang (n°2) bat B.Olah (n°12) 3-2 (8-11, 11-7, 8-11, 13-11, 11-7)

S.Ouaiche (n°29) bat P.Drinkhall (n°6) 3-0 (11-9, 11-8, 11-9)

B.Tokic (n°7) bat A.Hachard (n°26) 3-1 (11-9, 5-11, 11-3, 11-7)

P.Drinkhall (n°6) bat W.Yang (n°2) 3-2 (12-14, 11-8, 7-11, 12-10, 7-11)

B.Olah (n°12) bat N.Stoyanov (n°28) 3-0 (11-7, 11-9, 11-9)

Prochain rendez-vous

Place à un déplacement chez le promu Chartres pour la 2e journée de Pro A dès ce dimanche 10 octobre à 15 heures.