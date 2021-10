Parc éolien Dieppe-Le Tréport. Deux pêcheurs jugés pour mise en danger d'autrui

Deux pêcheurs soupçonnés d'avoir mis en danger l'équipage d'un navire d'exploration lors d'une manifestation en mer dans la zone du futur parc éolien du Tréport en 2020 ont comparu, mardi 5 octobre, devant le tribunal maritime du Havre.

Décision le 1er février 2022

Les deux hommes, patrons pêcheurs du Crotoy (Somme), ont été jugés pour mise en danger de la vie d'autrui, dégradations commises sur un navire et non-respect de règlement relatif à la sécurité maritime. Le procureur Cyrille Fournier a requis en fin d'après-midi une amende de 6 000 euros pour chacun des prévenus ainsi que deux mois d'interdiction de naviguer. La décision sera rendue le 1er février 2022.

Ils avaient participé à une manifestation, le 21 juillet 2020, contre la venue, dans la zone du futur parc éolien, du Noordhoek Pathfinder, un navire d'exploration de fonds marins. Alors qu'une vingtaine de bateaux de pêche avaient tourné autour de l'hydrographe, ces deux pêcheurs, cousins, avaient tiré et lancé des signaux de secours diurnes inflammables et du matériel de détresse en mer.

Selon le rapport de la gendarmerie, ils auraient exposé les membres d'équipage du Noordhoek Pathfinder à "un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente" et sont soupçonnés d'avoir "volontairement dégradé et détérioré le navire, au préjudice de la société UXO Control". Ils auraient enfin pénétré sur une zone où toute activité était interdite dans un cercle de rayon de 500 mètres, comme l'avait notifié la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord.

Le navire, chargé de cartographier les fonds marins de la zone du futur parc, avait été affrété par le consortium Éoliennes en mer Dieppe-Le Tréport (EMDT), auprès de la société UXO Control, prestataire d'EMDT, qui avait porté plainte après les faits.

Avec AFP.