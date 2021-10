Caen ça bouge. Le festival des mobilités durables inaugure sa première édition

Ce week-end des 9 et 10 octobre, un nouveau genre de festival, Caen ça bouge, verra le jour en Normandie. Chacun pourra venir avec son vélo et ses baskets pour (re)visiter la ville à travers des parcours à vélo, des courses et de nombreuses activités à partager en famille.

Vincent Eudier, organisateur de l'événement, nous dévoile le programme de ces deux journées.

Vincent Eudier présente l'évènement Caen ça Bouge Impossible de lire le son.

Au-delà de l'événement sportif, l'objectif est aussi de réconcilier les locaux avec les mobilités douces. Certains monuments, quartiers et animations sont accessibles au quotidien sans pour autant devoir prendre la voiture. Chacun, sportif ou non, seul ou en famille, peut participer à cette première édition.

Un bon moyen de se réapproprier la ville Impossible de lire le son.

Rendez-vous à cette première édition de Caen ça bouge, les 9 et 10 octobre, sur le Quai François Mitterrand, à Caen.