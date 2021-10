Série. Squid Game : bientôt une saison 2 ?

Impossible de passer à côté de la série du moment ces derniers jours sur les réseaux sociaux. La série coréenne Squid Game passionne le monde entier et devrait devenir la série la plus vue sur Netflix. Un véritable phénomène qui envahit la planète. Le principe est simple, 456 candidats endettés s'affrontent lors d'un tournoi composé de six jeux d'enfants. Le grand vainqueur repart avec 45 milliards de wons mais l'élimination est synonyme d'exécution.

Netflix veut une saison 2

Le succès Squid Game s'étend bien plus que sur Netflix. Plus de 25 milliards de vidéos ont été publiées sur TikTok avec le hashtag #SquidGame depuis la sortie de la série. Des internautes s'amusent à reproduire des jeux de la série, sans évidemment la sentence finale pour le perdant.

Alors que la série est numéro 1 dans plus de 90 pays depuis sa sortie sur Netflix, tout le monde se demande quand sortira la saison 2.

Le réalisateur Hwang Dong-hyuk a répondu au magazine américain Variety : "Je n'ai pas de plans élaborés pour Squid Game 2. Mais si je devais le faire, je ne le ferais certainement pas seul. Je voudrais plusieurs réalisateurs expérimentés."

Cependant, même si une suite n'est pas exclue, le réalisateur coréen prépare actuellement un film. Difficile donc de dire quand on peut espérer la saison 2 de Squid Game.