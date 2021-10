La taupe, ou le monde trouble des agents secrets d'après Le Carré

A Londres en 1973, tandis que la guerre froide fait rage dans le monde, les services secrets britanniques luttent contre les espions soviétiques.

Ayant appris qu’une taupe avait infiltré le MI6 à son plus haut niveau, Control, chef de cette organisation, a envoyé un de ses agents à Budapest, dans le plus grand secret, afin d’obtenir son nom. Mais la mission tourne au sanglant fiasco.



Un an après, Control est poussé à la démission, tout comme son bras droit, George Smiley. Pourtant, ce dernier est secrètement contacté par un ministre qui le charge de mener une enquête, afin de débusquer cette taupe, qui se trouve au sein du comité directeur du MI6.

Cinq personnes sont soupçonnées, dont le nouveau patron. Une longue et délicate investigation commence pour George, qui le conduira sur la piste de Karla, son vieil ennemi du KGB.

Le monde trouble des agents secrets, tel qu’il a été admirablement décrit par John Le Carré, agent secret lui-même pendant la guerre froide, revit dans cette œuvre sombre qui restitue parfaitement l’atmosphère des années 70.



L’histoire, complexe et tortueuse, comme toujours chez John Le Carré, n’est pas toujours facile à suivre, tant elle recèle de personnages et de retournements de situation. Elle captive néanmoins par son épaisseur humaine, parfaitement rendue par la qualité de l’interprétation et la photographie est superbe.