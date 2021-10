Sotteville-lès-Rouen. Georges Brassens : un homme libre !

Pour nous dévoiler la personnalité de Brassens, son univers et ses méthodes de travail, Ignatus et le Normand Boule viennent partager avec le public leur passion et leurs connaissances.

Le désir de transmission

C'est en 2005 que, pour la première fois, l'artiste Jérôme Ignatus Rousseau s'essaye à cette formule insolite qu'est la conférence chantée, à l'occasion des Transmusicales de Rennes. Depuis cette date, il en a fait son fer de lance ! "Ma carrière est derrière moi, dit le musicien. J'ai maintenant le désir de m'exprimer autrement et la conférence chantée est un excellent moyen de partager ma passion pour la musique." Depuis trois ans, Ignatus vient régulièrement animer au Trianon des conférences chantées, tantôt thématiques, tantôt consacrées à un artiste en particulier. "Les conférences chantées présentent l'avantage de s'adresser aussi bien aux connaisseurs qu'aux curieux", précise-t-il.

En acoustique, le courant passe !

"J'ai eu l'occasion de rencontrer Boule l'année dernière, à Valence, sur un projet original baptisé Chansons primeurs, pour lequel huit artistes sont invités à concevoir en trois jours un répertoire joué en public le quatrième jour : un vrai défi créatif pour lequel Boule s'est vraiment illustré. En mars prochain, nous reproduirons d'ailleurs l'expérience au Trianon ensemble, en compagnie, entre autres, d'Alexis HK de Katel et de Foray." Cette rencontre est providentielle et, lorsque le Trianon propose à Ignatus de collaborer avec Boule pour cette conférence chantée, Ignatus accepte illico : "Boule m'a surpris par sa grande culture musicale et il m'a fait découvrir Brassens sous un autre angle : c'est un grand spécialiste de Brassens." Avec sa complicité, Ignatus compose une conférence chantée où le récit et la musique sont intimement mêlés. "Nous avons choisi une approche thématique de son œuvre et un programme qui alterne les incontournables et des chansons découvertes comme Le bistrot que j'ignorais jusqu'alors, ou Les funérailles d'antan, dont la rythmique s'inspire clairement des Tarentelles italiennes."

La mauvaise réputation

"Les textes de cet auteur-compositeur né il y a un siècle restent toujours d'actualité", note Ignatus. "Brassens est un homme qui a su rester fidèle à lui-même et à ses valeurs. Toujours très simple d'apparence, son écriture n'en est pas moins extrêmement sophistiquée." C'est cette ambivalence que soulignent particulièrement Boule et Ignatus : "Brassens, c'est le mariage étonnant de la modernité et de la tradition." Il reste en effet attaché à des formes anciennes d'écriture faisant référence à la poésie classique ou à la chanson médiévale, mais, même si le texte a des consonances très littéraires, ses chansons restent populaires et la jeune génération se retrouve toujours dans les valeurs humaines qu'il défend et dans ses combats contre l'injustice.

Pratique. Mardi 12 octobre à 20 h 30 au Trianon transatlantique à Sotteville-lès-Rouen. 0 à 5 €. trianontransatlantique.com