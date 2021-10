Ça bouge en ville. Des adresses à découvrir dans l'agglomération rouennaise

Première implantation dans l'agglo pour cette enseigne venue du Sud-Ouest. Ce magasin est installé au 78, boulevard de Westphalie à Barentin.

"Toute la famille sera accueillie par une chaleureuse équipe", précise Thomas Ferey, responsable du magasin, qui fera découvrir les collections de vêtements, chaussures et accessoires pour hommes, femme et junior "dans un tout nouveau concept, novateur, lifestyle et urbain".