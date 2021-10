Sécurité routière. De nouveaux contrôles sur certains axes du Calvados

Comme chaque semaine, la gendarmerie du Calvados a indiqué les axes qui seront surveillés dans le département. Du lundi 4 au dimanche 10 octobre, les forces de l'ordre seront présentes sur la route départementale 579 entre Pont-l'Evêque et Lisieux et effectueront des contrôles de vitesse. "Des dispositifs visibles et non visibles se succéderont sur cet axe à forts trafics pendulaires dans les deux sens de circulation (domicile - travail - domicile)", indiquent les gendarmes.

"La majorité des accidents matériels et corporels se produisent sur les trajets 'quotidiens' au cours desquels les conducteurs sont guidés par l'habitude et par conséquent moins vigilants", rappellent les militaires.