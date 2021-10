Hockey (Coupe de France). Caen sorti d'entrée après une folle remontée contre Nantes

Place aux choses sérieuses pour les joueurs de Luc Chauvel, qui retrouvent la compétition après sept matchs amicaux lors de leur préparation. Et au programme de cette reprise, la Coupe de France, avec la réception de Nantes (D1). Malgré près de 50 minutes décevantes, les Caennais ont failli pousser leurs visiteurs en prolongations dans les derniers instants (3-5).

Bien qu'ayant plus tiré au but que leurs adversaires, les Drakkars ont été secoués dans le jeu et punis une première fois par Jacquier dans le premier tiers (0-1, 16' et 20'). C'est de nouveau ce joueur qui a d'ailleurs doublé la mise pour Nantes en deuxième période (0-2, 23'), avant que Schmitt et Gagnon arrivent à convertir chacun leur tour des supériorités bien exploitées, avant la 30ème minute (0-3, 26' et 0-4, 29').

Jusqu'à la 50ème minute, les Normands ont semblé sans solution structurée. Mais sur une infériorité partagée, Felix Chamberland a ouvert le compteur local (1-4, 52'). Et la folie s'est emparée de la patinoire, lorsque le capitaine Pierre-Antoine Devin a marqué presque coup sur coup. Il a ainsi même ramené les Drakkars à un but de Nantes, à 66 secondes de la fin (2-4, 58' et 3-4, 59'). Caen a poussé fort, très fort, mais en contre, Ten Braak a éteint les espoirs face à une cage vide (3-5, 60').

Les Drakkars auront l'occasion de rebondir rapidement, avec le championnat de D1 qui reprend samedi 10 octobre à 20h30 à domicile contre Strasbourg.