Handball (Proligue). Caen savoure sa première victoire de la saison contre Nice

Le Palais des Sports a vibré deux soirs de suite à Caen. Au lendemain d'un incroyable derby chez leurs homologues basketteurs, les Vikings de Caen ont pu savourer leur première victoire de la saison en Proligue. Opposés à des Niçois en confiance en ce début de saison, les Caennais ont été solides en deuxième mi-temps pour faire sauter le verrou Azuréen (33-25). Ils remontent à la 14e place de Proligue.

Le match

Les deux équipes se sont rendues coup pour coup lors des premières minutes de la rencontre, notamment entre Allais et Castro Alvarez (5-5, 10'). Les Provençaux ont ensuite réussi à utiliser leurs supériorités numériques pour prendre deux buts d'avance (8-10, 21'). Mais les Caennais ont défendu fort et ont réussi à s'envoler par ses ailes Trottet et Mancelle. Ils ont rejoint les vestiaires avec 3 buts d'avance (14-11, 30').

Un show offensif

Dès la reprise, Nice a su profiter d'une certaine fébrilité offensive des locaux pour rapidement revenir au score (15-15, 35'). Pourtant, c'est à ce moment que les Vikings ont répondu présent pour infliger un 7-0 en 12 minutes, malgré l'élimination de Romain Guillard (22-15, 47'). Laurent Lagier-Pitre a continué son festival, tout comme son coéquipier (Mancelle) à l'aile, toujours aussi à l'aise en contre-attaque. Cette première victoire de la saison fait tout bonnement du bien au moral des Caennais (33-25, 60'). "Je suis très satisfait car on a su réagir face à une équipe qui est depuis 4-5 ans en Proligue", lâche Laurent Lagier-Pitre.

Les réactions

Réaction de l'entraineur Caennais, Roch Bedos Impossible de lire le son.

Réaction de Laurent Lagier Pitre, auteur de 7 buts Impossible de lire le son.

La fiche

Caen - Nice : 33-25 (mi-temps : 14-11). 400 spectateurs.

Caen : Silva, Muyembo 4, Allais 3, Langevin, Mancelle 9, Creteau 4, Lagier Pitre 7, Guillard 1, Le Merle, Trottet 4, Deschamps 1, Lakbi. Gardiens : Santos de Lima 3 arrêts, Portat 5 arrêts. Entraîneur : Roch Bedos.

Nice : Dupont-Marion, Savini 1, Oppedisano 5, Bourgueil, Gaillard, Laursen, Marrochi 2, Lopez 5, Castro Alvarez 8, Bon 3, Rossi 1. Gardiens : Quatrevaux 3 arrêts, Gudjonsson 6 arrêts. Entraîneur : Eduardo Fernandez Roura.

Prochain rendez-vous

Les Vikings essaieront de doubler la mise dès ce vendredi 8 octobre à 20h30, à Ivry, actuellement 6ème de Proligue.