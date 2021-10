Normandie. Un chauffeur routier retrouvé quelques heures après son enlèvement

Il était tôt dans la matinée du vendredi 1er octobre lorsque le chauffeur d'un poids-lourd a été emmené contre sa volonté dans une voiture par des hommes cagoulés, à proximité de Gonfreville-l'Orcher, sur l'autoroute A131. Aussitôt, un vaste dispositif de gendarmerie a été déployé pour retrouver au plus vite les ravisseurs et leur victime.

Des malfaiteurs en fuite

C'est ainsi que les militaires ont pu repérer le camion, plus tard dans la matinée, près d'Epretot. Ils ont ainsi pu retrouver le chauffeur routier sain et sauf ainsi que l'un des malfaiteurs. Ses complices, eux, sont parvenus à prendre la fuite. Une enquête est en cours pour essayer de comprendre les causes de cet enlèvement et identifier tous les auteurs.