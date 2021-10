Football. Onze équipes manchoises au 4e tour de la Coupe de France

Le quatrième tour de la Coupe de France de football a lieu les samedi 2 et dimanche 3 octobre, en Normandie. Au programme, 31 matchs à travers toute la région. Onze équipes de la Manche seront sur le pont. Le premier match sera sans nul doute l'une des affiches du week-end, dès samedi 2 octobre, le FC Flers (R1) recevra le FC Saint-Lô (N3) au stade du Hazé. Sur les quatre rencontres qui se disputeront samedi soir, l'une sera le théâtre d'un duel 100 % manchois, sur le papier assez déséquilibré, entre l'ES Plain (D1) et l'AS Tourlaville (R1). Enfin, Valognes (R3) aura fort à faire face à l'Avant-Garde de Caen (N3).

Dimanche 3 octobre, le FC Sienne (D3), petit poucet de la compétition, tentera de réaliser un nouvel exploit avec la réception des PTT Caen (R1). Exploit impératif aussi pour l'ES Saint-Sauveur (D1) qui devra, devant son public, se défaire d'Argentan (R1). Déplacement périlleux pour le FC Equeurdreville-Haineville (R2) sur la pelouse de Falaise (R2) et pour Saint-Pair (R2) sur le terrain d'Ifs (R2). Déplacement aussi, mais plus abordable, pour Agneaux (R2) à Sarceaux (D1) et pour Cherbourg (N3) à Douvres (R2). Enfin, Granville (N2) fera son entrée dans la compétition dimanche, sur la pelouse de Bretteville-sur-Odon (R2).

Ceux qui se qualifieront rejoindront Avranches (N1) au 5e tour.