Cadeaux. Gagnez cette semaine votre séjour en famille au Futuroscope

Avant les vacances de la Toussaint, Tendance Ouest vous offre votre séjour en famille au Futuroscope : vos entrées pour 2 adultes et 2 enfants au Parc du Futuroscope pour deux jours consécutifs, l'accès à l'aquaféerie nocturne, votre nuit à l'hôtel du Futuroscope en chambre quadruple et les petits-déjeuners, et les frais de dossiers.

Du 23 octobre au 7 novembre, Halloween est de retour au Futuroscope. Le Parc propose des animations effroyablement drôles pour rire en famille !

D'étranges créatures viennent à votre rencontre… La "Freaky Family" et les Vampires Rocket arpentent les allées du parc. Sans oublier vos Lapins Crétins préférés !

Le restaurant "La Table d'Arthur" retrouve également l'esprit d'Halloween, pour un antre gourmande aux décors thématisés, pour une immersion "frissonnante".

Le personnage "Groscauchemar" ne prend pas de vacances pour faire frémir les spectateurs du show nocturne "La Clé des Songes", qui raconte un voyage onirique sublimé par la technologie.

Pour vous inscrire, envoyez TENDANCE par SMS au 7 11 12 (3x65cts + prix d'un SMS).

Tirage au sort vendredi 8 octobre entre 9 heures et 9 h 30 dans Normandie Matin avec Pierre et Marine.