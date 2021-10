Boxe. Déterminé et sans pression, Mattéo Hache vise sa première ceinture

Du haut de ses sept combats professionnels, tous remportés, il ne devrait même pas être là. Une fois encore, c'est sa détermination et sa confiance en lui qui amènent Mattéo Hache à monter sur le ring, mardi 5 octobre, pour essayer de décrocher la ceinture de champion de France des poids moyens, laissée vacante. Face au challenger officiel, Mougit El Moutaouakil, dit "Guito", le Barentinois est le seul à avoir accepté de combattre.

À quelques jours du combat, comment vous sentez-vous ?

Relativement bien ! Il n'y a plus qu'une question de poids, un ou deux kilos à gérer pour être opérationnel et ne pas avoir d'inquiétude le jour de la pesée. La préparation s'est bien passée, on a les armes en main pour aller battre Guito, et moi j'y vais sans pression car je n'ai rien à perdre.

Quel est le pedigree de cet adversaire ?

Il a été désigné challenger pour la ceinture car il a 15 victoires en 16 combats, il a été champion WBC francophone et il a eu des ceintures intermédiaires intéressantes. Il a fait son parcours pour intégrer le top 5 français et participer au championnat de France. Son adversaire a déclaré forfait et moi, je me suis proposé. Je pense que ça va être un beau combat.

Quelles sont vos chances

pour ce combat ?

J'y vais pour gagner, sinon je n'irai même pas… J'y vais sans pression parce que j'ai 22 ans, sept combats et je suis le Petit Poucet. Les connaisseurs savent que ça va être compliqué pour Guito, avec ma boxe, de marquer des points et de ne pas prendre de coups, notamment parce qu'il est beaucoup plus petit que moi. Ça va me faire acquérir de l'expérience et on va ramener la ceinture !

Pour ce premier combat en dix rounds, comment vous adaptez-vous ?

On m'a annoncé le combat à 12 jours de la date, donc on ne refait pas le monde. Je ne vais pas changer la face du globe en une semaine, mais le combat sera différent. Il va porter moins de coups à chaque round s'il veut tenir la longueur, et moi, il faut que j'aie les jambes tout du long.

Ça représenterait quoi pour vous de ramener la ceinture en Normandie ?

Je veux gagner la ceinture, mais ce n'est pas la Normandie qui m'aidera à la gagner. Je suis très fier d'être Normand et d'être Français, mais j'ai envie de la ramener pour mon club, mon entraîneur, mon père, ma copine, mes amis et Maxime Beaussire, qui fait beaucoup pour moi. Je m'entraîne très dur depuis des années pour atteindre ce niveau. Cette chance, on ne nous l'a pas offerte, on est allés la chercher nous-mêmes.