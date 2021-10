Bolbec. Coincaux'Folie, une fête décalée

Pour mettre en avant son patrimoine, la Ville de Bolbec a imaginé une fête décalée. Ça s'appelle Coincaux'Folie et la première édition est prévue ce samedi 2 octobre. L'événement phare de la ville sera une course de petits canards en plastique dans la rivière du centre-ville. Depuis le début du mois d'août, plus de 2 000 petits canards jaunes ont ainsi été vendus et s'élanceront sur la rivière.

L'argent récolté sera reversé à deux associations : les Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP) de Bolbec et le Comité d'Échange Inter Nation (CEIN). Ces deux associations sont impliquées dans le jumelage franco-allemand. Les JSP participent dans le but de financer leur camp en Allemagne en 2022, tandis que le CEIN veut promouvoir son association ainsi que le jumelage entre la Ville de Bolbec et les Villes allemandes de Bad Essen, Bohmte et Ostercappeln.

. - Ville de Bolbec

La première édition de Coincaux'Folie réservera également une surprise, en l'occurrence deux invités surprise : Florent et Mehdi, ex-demi-finalistes de Pékin Express diffusé sur M6.

Programme de Coincaux'Folie (2 octobre)

- 10 heures : ouverture officielle du village avec animations, flash mob, jeux pour enfants, restauration et buvette.

- 13 h 30 à 15 h 30 : concert de l'orchestre d'harmonie de Lillebonne.

- 13 h 30 à 16 h 30 : les canards s'élancent sur la rivière depuis la ruelle Papavoine. Au total, sept courses toutes les 30 minutes à partir de 13 h 30. La finale aura lieu à 16 h 30.

- 15 h 45 : arrivé de Florent et Mehdi dans le cadre du Pets Tour (un tour de France de trois semaines), au profit de la protection animale pour l'association "Un Gîte Une Gamelle".

- 16 heures à 17 heures : concert "Le Bal des Petits Pieds" par Johanna et Samuel.

- 17 heures : remise des prix par Florent et Mehdi.