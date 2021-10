Orne. Infos-Psy 61, une aide aux difficultés psychologiques liées à la Covid-19

Alors que mardi 28 septembre, Emmanuel Macron a clôturé les Assises de la santé mentale, un collectif dédié à cette problématique a été créé dans l'Orne : Infos-Psy 61. Celui-ci vient en aide à toute personne en souffrance psychique, fragilisée par l'épidémie de Covid. Que ce soit pour des enfants, ados, adultes, sur une simple alerte par mail, "une première écoute téléphonique est organisée avec le patient qui, en fonction de ses besoins, pourra être orienté rapidement vers un professionnel à proximité de chez lui", explique Christine Delâtre.

La psychanalyste à l'origine de cette initiative souligne que "les transformations dans le social ont un impact direct sur le psychisme. Inquiétude, angoisse, effets de sidération, idées suicidaires, cauchemars récurrents, tensions au sein des familles, difficultés de concentration et d'apprentissage chez les enfants, couples en crise, sont autant de signes plus ou moins graves et invalidants qui témoignent d'une souffrance".