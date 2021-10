Le Havre Seine Métropole. Deux nouveaux sites industriels clés en main

Le site du Grand canal du Havre (ex-usine Lafarge) de Saint-Vigor-d'Ymonville et le Parc d'activités Eco-Normandie de Saint-Romain-de-Colbosc ont été labellisés par le gouvernement dans le cadre du deuxième appel à propositions "Sites industriels clés en main".

Ce label signifie que les procédures relatives à l'urbanisme, à l'archéologie préventive et à l'environnement ont été anticipées, afin de permettre l'implantation d'une nouvelle activité industrielle ou logistique dans des délais rapides. Il s'agit de convaincre les investisseurs et accélérer la concrétisation de projets industriels sur le territoire de la communauté urbaine du Havre.

Plus de 50 hectares disponibles pour de nouvelles activités

Les terrains du Grand canal du Havre, propriétés de HAROPA PORT, dispose d'une surface d'environ 30 hectares sur la zone industrialo-portuaire et de nombreux réseaux existants (eaux potables et industrielles, électricité, gaz, vapeur). Le parc Eco-Normandie de Saint-Romain-de-Colbosc, positionné à proximité directe de l'A 29 et des zones industrielles du Havre et de Port-Jérôme, dispose de 22 hectares disponibles à l'implantation d'activités nouvelles.

La Zone industrialo-portuaire de Port-Jérôme 2, à Saint-Jean-de-Folleville, fait également partie des sites labellisés en Seine-Maritime.