Métropole de Rouen. Le stationnement sécurisé des vélos et l'offre de services vont se développer

"Au-delà du développement des pistes cyclables et des déplacements à vélo, il faut voir les services que nous proposons", explique Cyrille Moreau, vice-président de la Métropole Rouen Normandie en charge des modes actifs de déplacement. Le conseil métropolitain examinera ainsi, lundi 27 septembre, plusieurs sujets concernant les vélos.

Sur le modèle de Guidoline à Rouen, "nous devons réfléchir à une offre de réparation sur l'ensemble du territoire, sur site ou à domicile", indique Cyrille Moreau.

Dès décembre au Vieux-Marché

Le stationnement sécurisé va aussi fortement se développer et la gestion va être confiée à Rouen Normandie stationnement, qui gère notamment plusieurs parkings souterrains. "Nous aurons un seul opérateur pour gérer l'ensemble des offres de stationnement", poursuit Cyrille Moreau. Un premier parc de stationnement sera mis en place dès le mois de décembre au parking du Vieux-Marché puis, au premier trimestre 2022 au parking Opéra et Franklin, au quatrième trimestre 2022 au parking Hôtel de ville, et au premier trimestre 2023 au parking Cathédrale.

La Métropole Rouen Normandie compte aussi mettre en place du stationnement sécurisé à proximité de lieux très fréquentés comme les stades, gares ou encore zones d'activités. Dans ce cadre, "la Métropole Rouen Normandie a contractualisé pour une durée maximale de quatre ans avec l'opérateur la Ruche à Vélos, pour disposer à la fois de leur mobilier de stationnement vélos sécurisé automatisé et de leur plateforme composée des solutions informatiques de front-office et back-office", précise la délibération examinée lors du conseil métropolitain.