Musique. Louane dévoile l'un des titres de la réédition de son dernier album

Après le succès des premiers extraits de son album Joie de Vivre, Louane dévoile petit à petit les nouveautés de la réédition de son album. Avec Tornade, elle propose un titre inspirant, laissant place à un discours d'acceptation et de résilience. Malgré les difficultés, les embûches, il ne faut pas oublier qu'au fond de chacun de nous, se cache la solution à nos problèmes.

Avec une version originale vendue à plus de 100 000 exemplaires, on peut attendre un véritable engouement autour de la réédition de Joie de Vivre dans quelques semaines.

En plus de ces inédits, Louane sera également bientôt à l'affiche de la série Visions sur TF1 et coach dans l'émission The Voice Kids.