Musique. Christine and The Queens sort un EP après le Global Citizen Live

Samedi 25 septembre, c'était le premier Global Citizen Live, des concerts sur toute la planète pour lutter contre la pauvreté et le réchauffement climatique. Plus d'un milliard de dollars de dons ont été récoltés !

Avec cet argent, Global Citizen va planter 157 millions d'arbres pour sauver la planète et plus de 60 millions de vaccins contre la Covid-19 seront produits pour les pays les plus défavorisés.

Des artistes de renom du monde entier prêtaient leurs voix pour cette belle cause. Parmi eux, Christine and The Queens, sur la scène de Paris, accompagnée de choristes. La chanteuse a notamment interprété Fais comme l'oiseau de Michel Fugain et Freedom de George Michael, en plus de ses propres reprises.

Ces deux titres sont à retrouver dès à présent dans un EP qu'elle a baptisé "Joseph".

Vous pouvez retrouver les performances filmées du concert :

Le concert intégral de Paris est à retrouver également sur YouTube