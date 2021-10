Sports nautiques. Les filles d'Avranches championnes d'Europe de kayak-polo

La Manche est définitivement une terre de kayak-polo. Après les garçons de l'ASEV Condé sur Vire en 2015, les filles du Canoë club d'Avranches sont devenues championnes d'Europe de la spécialité, dimanche 26 septembre, à Duisburg en Allemagne. Les Manchoises se sont imposées en finale contre les voisines bretonnes d'Acigné (3-2). Les partenaires de Clotilde Lemasle, Tiffany Bazin et Céleste Louis, déjà double championnes de France 2019 et 2020 se hissent cette fois sur le toit de l'Europe. Les joueuses de Thomas Thieulent vont maintenant se tourner vers le championnat de France. Elles sont en tête du classement hexagonale après la première journée à Thury-Harcourt (Calvados), les 18 et 19 septembre.