Le Havre. Bientôt une nouvelle charte de la vie nocturne

C'est une problématique commune à toutes les villes étudiantes : concilier festivités en soirée et tranquillité des habitants. L'enjeu n'est pas nouveau au Havre, puisque dès 2012, une charte de la vie nocturne a vu le jour. Un document signé par la mairie, les représentants des forces de l'ordre, de patrons de bars et restaurants, et la communauté universitaire, qui couche sur le papier des engagements et bonnes pratiques.

De nouveaux lieux

pour faire la fête

Aujourd'hui, "la situation est plus apaisée mais toujours fragile", selon Marie-Laure Drone, adjointe au maire en charge de la sécurité. Après un an et demi de crise sanitaire - parfois synonyme de longues périodes de tranquillité pour les riverains des bars -, la municipalité va réunir à nouveau le conseil de la vie nocturne le lundi 11 octobre pour mettre à jour ces engagements. "Les grandes lignes sont toujours là, mais il y a nécessité de l'actualiser et d'améliorer la charte au vu de la multiplication des acteurs", poursuit l'élue, qui évoque l'ouverture récente d'une dizaine d'établissements. Outre la rue Racine près du Volcan, toujours très fréquentée, "on constate un élargissement de la zone de jouissance de la vie nocturne vers le quai de Southampton, le fort de Tourneville, la Halle aux Poissons ou le quartier Danton". La réunion a pour but de "travailler ensemble", via des ateliers autour de différentes thématiques : santé, mobilité, tranquillité publique… "Le lien ne s'est jamais trop perdu", estime toutefois Marie-Laure Drone, qui rappelle l'existence d'un agent référent vie nocturne.