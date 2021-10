Ça bouge en ville. Les dernières nouveautés à découvrir à Rouen

Le paysage commercial de Rouen continue d'évoluer. Des magasins se sont implantés, apportant un nouveau dynamisme.

Du mouvement près de la cathédrale

C'est le cas d'un primeur, Ô plaisir des halles, qui apporte un service bienvenu dans la rue du Général-Leclerc. À côté du poissonnier et du torréfacteur, les riverains peuvent préparer un repas dans les commerces de proximité. À quelques mètres de là, dans la rue Grand-Pont, la boutique pour enfants Choux et grenadine a quitté son local. Celui-ci accueillera prochainement un concept unique porté par Volkswagen et Terres de café. Les enfants ont désormais rendez-vous dans la rue aux Ours pour retrouver leur boutique préférée.

Enfin, détour par la rue du Gros-Horloge, qui accueille un deuxième restaurant de l'enseigne Pitaya, après une ouverture réussie aux Docks 76.

