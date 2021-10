Calvados. Ville verte : Caen obtient le label 4 fleurs

591. C'est le nombre d'hectares d'espaces verts dans la ville de Caen. Grâce à ça, la commune vient d'obtenir le label 4 fleurs. "Une reconnaissance du travail quotidien réalisé par les agents de la direction des Espaces verts, du paysage et de la biodiversité", indique la V ille. Caen est l'une des villes les plus vertes de France, avec 43 000 arbres. "Aujourd'hui, Caen fait face à de nouveaux défis environnementaux et climatiques qui l'appellent à repenser sa manière d'aménager le territoire et d'entretenir ses espaces publics." Débitumisation, renaturation des berges de l'Odon, ou encore création d'une forêt de proximité du centre-ville, ces derniers temps la Ville de Caen a augmenté la densité de ses espaces verts avec de nouveaux projets.