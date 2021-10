Ça bouge en ville. Commerces : les nouveautés de Caen et l'agglo

Chaque semaine, la rédaction de Tendance Ouest met un coup de projecteur sur de nouveaux commerces à Caen et en périphérie. Ces trois nouveaux commerces sont une première expérience pour certains ou une deuxième création pour d'autres, mais tous ont pour point commun de "privilégier le bio et le local" !

Crémerie, produits vracs et fast-food

Ouvert depuis le 22 septembre, le Carrefour City est une première affaire pour son gérant Steven Mary. Situé sur le boulevard Detolle à Caen, ce commerce de proximité propose de nombreux produits en vrac, bio et locaux.

C'est aussi une première pour la Crémerie des Frangines, ouverte depuis le 15 septembre sur la route de Paris à Cagny. On y trouve des fromages locaux et des produits bio, pour le plus grand bonheur des gourmands.

Ces mêmes gourmands pourront également déguster des plats sains au Little Deli. Ce fast-food "healthy" a ouvert depuis le 15 septembre en plein centre-ville de Caen, rue Saint-Pierre.