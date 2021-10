Le Havre. À la foire Saint-Michel, des nouveaux manèges… pour les plus courageux !

"Il faut avoir le cœur bien accroché et l'estomac solide." Devant l'Astro World, Roman Thinel peaufine les derniers détails techniques avant l'ouverture de la foire Saint-Michel du Havre, samedi 25 septembre. L'industriel forain, dont la famille possède déjà le très populaire Bomber Maxx, a investi dans ce nouveau manège à sensations à l'automne dernier. "Je l'ai testé sur la foire de Vannes et ensuite, mon manège a été à l'arrêt complet pendant huit mois… Alors, je suis bien content de reprendre les fêtes foraines."

Il n'est pas le seul à miser sur les sensations pour cette édition 2021. Jérémy Buttier propose le Jet Power, un techno power de fabrication anglaise. "Avec trois sens de rotation et les bras qui se lèvent à l'aide de vérins hydrauliques, 4g d'accélération soit quatre fois le poids du corps", détaille le forain. "La foire du Havre est réputée pour être particulièrement riche en jeunesse, pour les gros manèges comme nous, c'est une fête plutôt attractive.".

Une descente à 100 km/h !

La nouveauté la plus remarquée sera sans doute la Mega King Tower d'Arnaud Degousée : 80 mètres de haut, pour une chute libre à 100 km/h. "C'est une attraction inédite en France, il n'existe que cinq exemplaires dans le monde", assure le patron du manège, qui a dû prévoir cinq semi-remorques pour transporter sa tour. "La montée est aussi stressante que la descente, car on dépasse rapidement les plus hauts toits de la ville, puis les plus hauts manèges… Et on continue de monter !", sourit-il. Cette attraction sera également présente à la foire Saint-Romain de Rouen, qui débute fin octobre.

La foire Saint-Michel compte une centaine d'attractions. Pour le moment, la présentation d'un pass sanitaire est obligatoire à l'entrée du champ de foire. Les forains espéraient pourtant qu'il ne soit demandé que pour monter sur les attractions, comme sur les foires de Dieppe ou Elbeuf. "À la foire de Mulhouse, le pass a été obligatoire à l'entrée de la fête pendant seulement les six premiers jours. On a senti la différence ensuite pour travailler !", note le confiseur Patrick Vancraeyenest.