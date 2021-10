Bonne table à Caen. Le Carlotta fête ses 30 ans

Situé en face du port de Caen, le restaurant Le Carlotta fête ses 30 ans cette année. Ici, la décoration n'a pas changé. "C'est une volonté", affirme David Rigal, responsable de salle. "On veut garder l'esprit brasserie parisienne de 1900." Il faut admettre que c'est plutôt réussi : chaises en velours bordeaux, tables foncées en bois, rosace au plafond, miroirs… Depuis que le responsable de salle est arrivé il y a quelques mois, "nous mettons plus de vie en salle. Nous faisons par exemple le tartare en salle, mais aussi des râpés de truffe".

Menu du marché

Nous prenons place, mes amis et moi, et avons le droit à un amuse-bouche offert par la maison : des rillettes de saumon dans une verrine. Concernant la suite, je décide de prendre le menu du marché. En entrée, mon choix se porte sur la terrine de campagne du Carlotta et, le moins que l'on puisse dire, c'est que la tranche est bien copieuse.

En plat, je me tourne vers le pavé de saumon juste cuit au caramel d'ail. En effet, la cuisson est parfaite et ça se marie vraiment bien avec la sauce. En accompagnement, différentes possibilités s'offraient à nous : purée, frites, haricots, risotto… J'opte pour le risotto. Le tout était délicieux. "Nous faisons de la cuisine traditionnelle, de brasserie avec des produits de qualité. Par exemple, notre filet de bœuf est de race normande, nos fruits de mer viennent des côtes manchoises. Nous voulons mettre les produits de la région en valeur", précise David Rigal. "Nous gardons la tradition, mais nous mettons plus de modernité dans nos plats."

Côté dessert, ce sera un thé gourmand avec un brownie, un gâteau au citron et de la pannacotta avec son coulis de fruit rouge. J'ai très bien mangé et je suis repue. Le menu m'aura coûté 24 euros, le tout accompagné d'un verre de Côtes de Gascogne au prix de 5 euros.

Pratique. Le Carlotta, 16 Quai Vendeuvre à Caen. Ouvert du lundi au samedi de 12 heures à 14 heures et de 19 heures à 22 heures.