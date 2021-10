Insolite. Il reçoit sa dernière paye en pièces de cinq centimes !

Cet étudiant de 20 ans, employé d'un restaurant de Dublin (Irlande) a réclamé son dernier salaire, et son employeur lui a versé en toutes petites pièces rouges. Lorsque Rian Keogh a réclamé ses deux mois de travail impayés, le restaurant lui a indiqué qu'il pouvait venir chercher son argent le 9 septembre.

Update here are the texts just hid the number. Also the hellmans jokes arent getting old each one still gets a chuckle . Cheers for the support pic.twitter.com/JaO5NZAM6V

Le Jour-J, surprise, Rian reçoit un message de son employeur lui indiquant qu'il sera payé en espèce et que l'argent l'attend devant sa porte. L'employeur l'a bien payé, mais en pièces de cinq centimes : 355 € dans un seau !

If anyone wants to know what it was like to work in alfies on south william street just know after chasing my last pay for weeks I finally got it but in a bucket of 5c coins. pic.twitter.com/otKhikIU5q