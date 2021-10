Initiative. Santa Lova : trois Normands ouvrent une auberge de jeunesse en Colombie

Le cadre est paradisiaque, l'atmosphère hors du temps. Des milliers de kilomètres séparent la Manche de l'île Tintipan, en Colombie. Ce qui relie les deux territoires ? Trois trentenaires, originaires de Saint-Lô et Carentan, qui vont ouvrir dans quelques jours une auberge de jeunesse, les pieds dans l'eau. "En pleine mer des Caraïbes", évoque l'un d'eux, Paul Lescêne, sourire aux lèvres. Avec Fanny Groult et Romain Houssin, ils ont investi en fonds propres, de l'achat du terrain à la construction et à l'aménagement de l'établissement. "Des fondations à la plomberie, etc., nous avons tout fait nous-mêmes, avec l'aide des locaux."

Le Santa Lova, clin d'œil à Saint-Lô

Le coup de foudre pour l'endroit, c'est d'abord celui de Fanny. Après un tour d'Amérique du Sud, la jeune femme décide de s'y installer, dégote un job, avant de vouloir se lancer à son compte. Et d'associer à son aventure ses deux copains de lycée.

Un défi relevé dans le plus strict respect de l'écosystème sur place. L'électricité ? Des panneaux solaires. L'eau douce ? Des cuves avec système de filtration et de traitement. Et bien sûr, sur place, zéro plastique.

"Notre cible, ce sont les backpackers (les bourlingueurs, NDLR) de 25/45 ans", explique Paul Lescêne. Les "digital nomad", c'est-à-dire des personnes pouvant travailler de n'importe où sur le globe, pour peu qu'ils aient un accès internet, pourraient aussi représenter une part conséquente de la clientèle. Et les Normands ? Ils ne pourraient en tout cas qu'être conquis par le nom de l'auberge, un clin d'œil à Saint-Lô. "Nous avions pensé à Saint-Love. Mais, il fallait que ce soit simple à dire et à lire pour toutes les nationalités. Alors, on a choisi Santa Lova !" Avant d'accueillir les premiers clients, Paul, Fanny et Romain ont lancé une cagnotte en ligne pour finaliser l'achat de matériel (kayaks, matériel de snorkeling, gilets de sauvetage, etc.). Dépaysement assuré.

